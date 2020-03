Soll uns die Polizei Fendrich-Lieder vorspielen?

CONTRA: Die Polizei als fahrender Ferienklub

Die Welt steht wirklich am Kopf. Bürger winken Polizisten zu. Ich kenn diese Geste nur umgekehrt. Vom Planquadrat. Die Exekutive beschallt also unsere Straßen mit „I Am From Austria“. Ich verstehe nicht ,warum. Viel passender wäre doch „Drah di ned um, der Kommissar geht um“. Es stellt sich überhaupt die Frage, ob die Polizei ein fahrender Ferienklub ist. Wohin führt das? Ertönen bald aus den Lautsprechern der Streifenwagen Quarantäne-Hits wie „Backe, Backe Kuchen“ oder „Meine Oma fährt im Wohnzimmer Motorrad“?

Die Playlist des Grauens enthält sicher auch an die Situation angepasste Weihnachtslieder. Beispielsweise „O Gartenzaun, wie schön bist du als Grenze“ oder „Last Christmas, I gave you my hand“. Ich habe Angst vor Gute-Laune-Polizisten, die aus ihren Streifenwagen aussteigen und den hinter den offenen Fenstern sitzenden Homeworkern entgegen schreien: „Seid ihr gut drauf? Ich kann euch nicht hören! Seid ihr gut drauf?“

Im freundlichsten Fall wird dem Polizisten dann ein „Hoid dein Schlapfen! So schee bist du ned!“ entgegen hallen. Ich finde, wir, die Isolierten, haben ein Recht auf Stille und die Vernunft braucht keine Bespaßung, sonst wäre es nicht die Vernunft.

Übrigens, vielleicht kennen Sie die großartige Cover Version der Fendrich-Hymne, und zwar „Baut´s a Freibad in Stinatz“ von Thomas Stipsits. Angeblich darf diese Version im Radio nicht gespielt werden, weil Schwimmbäder derzeit verboten sind. Das Bauen solcher sowie so. Vielleicht bedarf es eines weiteren Umschreiben. „Baut´s a Bodwonn in Stinatz“. Weil dort sitzt man meistens alleine drinnen.

Klaus Eckel ist mehrfach preisgekrönter Kabarettist und Buchautor.