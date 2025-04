Soll man weiterhin in die USA reisen?

Okay, man soll so eine schwierige Frage nicht mit einer Gegenfrage beantworten. Whataboutism kommt nicht gut an, auch wenn er manchmal auf Widersprüche hinweist.

Warum also weiter in die USA reisen? Obwohl es an der Grenze zu Problemen kommt, wenn man sich negativ über Trump geäußert hat. Obwohl es empörend ist, dass Transgender-Personen nicht einreisen dürfen (der US-Präsident lässt nur zwei Geschlechter zu). Erstens ist das Land bei aller politischen Schieflage keine Diktatur. Es garantiert (noch) per Verfassung die Meinungsfreiheit. Zweitens, weil persönliche Begegnung zählt. Ausgewanderte Freunde zu besuchen, ein Stück Europa zu ihnen zurückzubringen, ist ein ganz persönlicher Grund. Allgemein gesprochen: Wer reist, zeigt Interesse und baut Brücken. Es wäre doch nicht schlecht, den Bürgern und Bürgerinnen zuzuhören, mit ihnen zu reden. Und auch seine Sicht der Dinge zu erklären. Es wäre gut, die Wände nicht weiter hochzuziehen. Reisen schafft Öffentlichkeit.

Drittens sind doch nicht alle US-Amerikaner Trump-Anhänger. Ja, es sind viele, aber das Land ist groß, vielfältig, widersprüchlich. Wer wegschaut, verpasst auch das.