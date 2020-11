Präventive Haft für alle Österreicher?

Nur war der Attentäter österreichischer Staatsbürger. Man muss sich daher fragen, ob nun eine allgemeine „Präventivhaft“ gefordert wird. Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer hat explizit von einer „Sicherungshaft“ gesprochen, Bundeskanzler Kurz wiederum mehr rechtliche Möglichkeiten im Kampf gegen Extremisten gefordert. Das ÖVP-Verhandlungsteam soll bereits stehen.

Die Rechtslage rund um präventive Inhaftierungen hat Österreichs Juristenriege schon lange durchdekliniert: Die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) – die in Österreich bekanntlich im Verfassungsrang steht – erlaubt in Artikel 5 zwar den Freiheitsentzug, wenn „begründeter Anlass zu der Annahme besteht, dass es notwendig ist, den Betreffenden an der Begehung einer strafbaren Handlung“ zu hindern. So war laut Europäischem Gerichtshof für Menschenrechte die rund siebeneinhalb Stunden dauernde (rechtlich zulässige) Inhaftierung von drei Hooligans erlaubt, um sie von Ausschreitungen rund um ein Fußballspiel zwischen Dänemark und Schweden abzuhalten.