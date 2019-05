Poker um Personen schadet bei EU-Wahl

„Viele machen sich Sorgen um Europa, auch ich. Daraus entsteht bei mir ein noch einmal gesteigertes Gefühl der Verantwortung, mich gemeinsam mit anderen um das Schicksal dieses Europas zu kümmern.“ Ein Satz von Angela Merkel in einem langen Interview mit der Süddeutschen führte zu Spekulationen, Merkel wolle EU-Ratsvorsitzende werden. Gestern Nachmittag stellte sie klar, sie wolle nicht nach Brüssel übersiedeln. Knapp vor der EU-Wahl sollte es auch um die Zukunft Europas gehen, nicht um die von ein paar Politikern.

Gefragt sollten Ideen sein, wie wir in der globalisierten Welt den Wettbewerb bestehen werden, wie wir mit Forschung und Investitionen den Wohlstand erhalten und wie wir uns gemeinsam gegen Angriffe von außen wehren, weil sich Europa nicht mehr auf die USA verlassen kann. Aber die Regierungschefs treffen einander gleich nach der Wahl, um Personalpoker zu spielen. Dort liegen eben ihre Prioritäten.

Gerade in Österreich sieht man, dass in EU-Fragen eine vernünftige, auf Fakten beruhende Debatte kaum möglich ist. Bundeskanzler Kurz hat leider dazu beigetragen, das Bild der EU völlig zu verzerren. Bestimmungen, die zur Gesundheit der Menschen beitragen, sollten willkommen sein, auch wenn es um das geliebte Schnitzel geht. Gesetze, die aus dem Nationalstaat kommen, werden „bösen“ Beamten in die Schuhe geschoben. Aber der Kanzler kennt das Spiel mit Emotionen, es funktioniert am besten, wenn es gegen andere geht. Dass wir aber alle Europa sind, dass wir eine funktionierende Verwaltung brauchen, das wird so überlagert.