"Neuigkeitenzimmer" statt Journalismus

Der deutsche Verkehrsminister Andreas Scheuer nennt seinen neuen Newsroom „ Neuigkeitenzimmer.“ Das klingt komisch, soll aber in der bayrischen Heimat gut ankommen. Chef ist ein bewährter Boulevardjournalist, der Tiroler Wolfgang Ainetter. Aber warum braucht ein Politiker einen Newsroom, und warum nimmt er sich einen Journalisten als Redaktionsleiter? Weil Verkehrsminister Scheuer jetzt auch offiziell macht, was die meisten anderen Politiker schon üben: Sie tun so, als würden sie objektiv über ihr Handeln informieren und sie wollen den unabhängigen Journalismus endgültig abschaffen. Dass sie mit sehr viel Steuergeld die natürliche Balance zwischen Politik und Medien beenden und so auch die Demokratie gefährden, ist ihnen im besten Fall noch gar nicht bewusst.

Der Minister will den direkten Kontakt mit den Bürgern, sagt sein zum PR-Berater mutierter Journalist. Ja wunderbar, aber darum geht es nicht. Es geht darum, unangenehmen Fragen von Journalisten, die sich bei einem Thema auskennen, zu entgehen.

Auf den ersten Blick wirkt es absurd, aber in Wirklichkeit treten wir gerade eine sehr schnelle Zeitreise an, zurück in die Welt vor Buchdruck und Aufklärung. Damals hatten die Herrscher Trommler und Ausrufer, die gute Nachrichten über die Regierenden verbreiteten. Selbst als im Jahr 1703 die älteste noch heute bestehende Zeitung (Wiennerisches Diarium, Vorgänger der Wiener Zeitung) gegründet wurde, hat der Zensor nur Gefälliges zugelassen. Fragen waren schon immer lästig, unangenehme Fakten erst recht. Heute tritt der Herold in digitaler Form auf, verkleidet als Journalist.