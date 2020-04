Nach der Krise: Sind Kleinbauern die Antwort?

PRO: Unabhängigket von globalen Produktionsketten

Kleinbauern und -bäuerinnen, Landlose, Feldarbeiter*innen und indigene Völker ernähren 80 Prozent der Welt. Die Corona- und die Klimakrise zeigen die Gefahren und Grenzen der globalisierten, industriellen Landwirtschaft auf, sei es durch den Stopp der Produktionsketten und Arbeitsmigration durch Grenzschließungen oder der Zerstörung der Natur.

Hingegen sind regionale, kleinteilige und nachhaltig organisierte Betriebe in der Krise durch ihre Unabhängigkeit von globalen Produktionsketten resilienter. Sie wirtschaften ökologischer und ressourcenschonend, verwenden weniger Pestizide und Dünger und produzieren gesündere Lebensmittel. Und sie fördern eine gesunde Mensch-Tier-Beziehung und tragen durch tierfreundliche Bedingungen zum Tierwohl bei.

Wir müssen gezielt die Leistungen der Kleinbauernbetriebe mit EU-Förderungen abgelten und unsere Ernährungssouveränität auch in der Klimakrise absichern. Die jetzige EU-Landwirtschaftspolitik fördert ausbeuterische Arbeits- und Besitzverhältnisse, Großbetriebe und Agroindustrie, während Familienbetriebe unter Preisdruck geraten, sodass täglich 2 bis 3 in Österreich zusperren müssen. Wir brauchen eine dringende Neufokussierung der EU-Förderinstrumente: Schluss mit den Subventionen nach Hektargröße und her mit einer Förderobergrenze von 60.000 Euro/Betrieb und dem Ausbau eines ökologischen und sozialen Förderkataloges. Nur so können wir ein robustes, regionales und klimaschonendes Ernährungssystem mit kurzen Lieferketten und fairen Bedingungen für alle aufbauen.

Thomas Waitz ist Bio-Landwirt, EU-Abgeordneter der Grünen und Co-Vorsitzender der Europäischen Grünen Partei