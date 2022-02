Besuch beim Wurzelsepp und das Lieblingstier des Altbürgermeisters

Hilfe von Satelliten. Es gibt Orte in Niederösterreich, da braucht das Navi gefühlt ein paar Sekunden länger, um eine Route zu finden. Jedenfalls war ich auf die Signale von Satelliten angewiesen, denn ohne sie hätte ich die Loicheckgegend im Bezirk St. Pölten niemals gefunden.

Geheimtipp. Man darf die 44 Menschen, die in Loicheckgegend leben, beneiden. Es liegt nicht nur eine angenehme Ruhe über dem Tal, auch der Blick ins Pielachtal ist ein wunderschöner. Ein Geheimtipp brachte mich kürzlich in die Region, mir wurde erzählt, dass sich bei der Hausnummer 19 eine tolle Rodelstrecke befinden soll.

Wurzelsepp. Was soll ich Ihnen sagen? Die Rodelstrecke ist ein Traum, 400 Meter lang, als Unterhalter für die Gäste fungiert der freundliche Altbauer, der ungelogen so aussieht wie Karl May’s Wurzelsepp. Wer Zielwasser braucht, um die Kurven noch besser zu erwischen, der kann in der Aufwärmstube Schnaps bestellen. Die Stimmung war dementsprechend gut, die Pandemie in diesen Stunden ganz weit weg.

Zum Abschluss ging es noch in den Stall, wo die Kinder Babyziegen streicheln durften. Sollte in den kommenden Wochen nochmals Schnee vom Himmel fallen, tippen Sie einfach einmal Loicheckgegend 19 ins Navigationsgerät ein.

Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll traf in St. Pölten kürzlich auf Alt-Bürgermeister Michael Häupl. Es war ein launiger Abend, Häupl bestätigte dabei eine wunderbare Geschichte: Als ihn einmal ein Kind nach seinem Lieblingstier fragte, meinte er nur: „Das Backhendl.“

Bleiben Sie gesund!