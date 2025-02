Schweigen in der Hofburg

Auslöser war die Ministerliste der FPÖ, die zu einer Unterbrechung der Verhandlungsrunden führte. Es folgte ein Facebook-Posting von Kickl, mit dem er den Anspruch auf das Innenministerium bekräftigte, und schließlich wurde ein Verhandlungspapier an die Medien gespielt. Was ein besonderes Foul darstellt. Wer da noch an eine blau-türkise Koalition glaubt, muss ein grenzenloser Optimist sein. Obwohl seit Wochenbeginn die beiden Parteichefs Herbert Kickl und Christian Stocker wieder miteinander reden.

Was in der Situation diesmal fehlt, sind klare, öffentliche Wortmeldungen von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Er müsste als Staatsoberhaupt der Anker sein, um der Bevölkerung ein wenig die Unsicherheit zu nehmen, die sich ob der Irritationen in Wien breitmacht. Indem er die beiden Parteien dazu ermahnt, konstruktiver miteinander umzugehen. Oder indem er einfach nur mit der Verfassung in der Hand klarlegt, wie es seiner Meinung nach weitergehen sollte, falls die blau-türkisen Gespräche tatsächlich abgebrochen werden. Die Bandbreite reicht von neuerlichen türkis-rot-pinken Verhandlungen bis zu einer Expertenregierung als Übergangslösung im Vorfeld von Neuwahlen. Der Bundespräsident ist jetzt gefragt. Auch weil er durch seine eigenwillige Auslegung des Regierungsbildungsauftrages nach der Wahl mitverantwortlich ist, dass mittlerweile schon so lange verhandelt wird.