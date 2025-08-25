Rückschlag für AUA-Nostalgiker

Zur Begrüßung ein herzliches Servus, bei der Landung den Donauwalzer, zwischendurch vielleicht ein knuspriges Schnitzerl, eine Wiener Melange. So schön kann Fliegen sein. So oder so ähnlich fühlen jene, die aus nostalgischen Gründen nicht auf den unschlagbaren Ticketpreis der Billigkonkurrenz schauen, sondern ihrer rot-weiß-roten Airline durch dick und dünn die Treue halten.

Solcherart veranlagte Menschen verdrängen gerne, dass bis auf die Lackierung der Heckflossen kaum mehr etwas rot-weiß-rot ist an den Austrian Airlines. Seit bald zwei Jahrzehnten haben die Herren und Damen bei der Lufthansa in Frankfurt das Sagen. Und, dass das so kommen wird, war den allermeisten Beteiligten schon 2008 klar. Eigenständigkeit dahin Nur dem glücklosen damaligen AUA-Chef Alfred Ötsch nicht. Er hat noch Anfang 2008 das 50-Jahr-Jubiläum zum Anlass genommen, um die AUA für saniert zu erklären und auf ihre Eigenständigkeit anzustoßen. Nur um wenig später festzustellen, dass die Feierlichkeiten den halben Jahresgewinn 2007 aufgezehrt hatten und schleunigst ein Retter in der Not gefunden werden musste. Angesichts eines drohenden Jahresverlusts von weit mehr als 400 Millionen Euro blieb den schwer zerstrittenen Koalitionspartnern SPÖ und ÖVP unter Alfred Gusenbauer und Wilhelm Molterer nichts anderes übrig, als die Privatisierung im Herbst 2008 durchzuziehen. Es war ein Notverkauf. Die Lufthansa nahm die AUA unter ihre Flügel und erhielt vom österreichischen Steuerzahler zum Dank noch 500 Millionen Euro als Mitgift oben drauf.