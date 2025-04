Keine Zeit für Denkverbote

Es ist eine verrückte Zeit. Man wacht in der Früh auf und blickt in Sorge auf Nachrichten aus den USA. Und hofft, dass Präsident Donald Trump seine Ansagen doch nicht wahr gemacht hat. Vergeblich. Diese Woche hat er seine Strafzölle Realität werden lassen, so den Welthandel durcheinandergebracht und die Börsen auf eine Talfahrt geschickt. Die österreichische Wirtschaft kann sich den negativen Auswirkungen genauso wenig entziehen wie andere Staaten.

ÖVP-Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer hat deshalb einen neuen Anlauf genommen, um das Abkommen Mercosur für den Freihandel mit Südamerika wieder in die Diskussion zu bringen. Bisher war das in hohen ÖVP-Funktionärskreisen ein Tabu. Erstens gibt es einen alten, aber aufrechten Mehrheitsbeschluss im Nationalrat gegen die derzeitige Vorlage zu Mercosur, zweitens wollte sich innerhalb der ÖVP niemand so richtig mit dem Bauernbund anlegen. Dessen Vertreter reagierten auch sofort reflexartig und erteilten dem Ansinnen Hattmannsdorfers eine Absage.

Das ist in Zeiten wie diesen genau der falsche Ansatz. Wenn die Weltordnung derart durcheinandergerät, dann gehören solche Denkverbote zur Seite geschoben. Unsere Wirtschaft braucht neue Märkte, wenn sich die USA total abschottet. Nur auf ein Umdenken von Donald Trump zu hoffen, ist zu wenig. In dem Licht muss jetzt auch Mercosur gesehen werden.