KIckl und Kurz: Blauer Schatten über türkisem Höhenflug

Sebastian Kurz spult auch ein Jahr danach ein Programm in einem Tempo ab, als stünde er noch mitten im Wahlkampf. Zehntausende Flugkilometer wie einst als Außenminister; tausende Autokilometer in die Bundesländer, um sich nicht sagen zu lassen, er jette nur durch die Welt. Aber was bleibt ein Jahr nach dem spektakulären Machtwechsel am 15. Oktober 2017? Umfragen wie für den KURIER belegen: Die Zufriedenheit mit „denen da oben“ ist so hoch wie lange nicht. Als größtes Verdienst dieser Koalition gilt, dass nicht mehr öffentlich gestritten wird. Davon profitiert zuvorderst Kurz.

Die Kanzlerpartei legte seit der Wahl noch einmal kräftig zu und hält stabil bei im Europamaßstab sensationellen 34 Prozent. Die größte Stärke der Türkisen bleibt, eine Botschaft so lange zu trommeln, bis sie bald niemand mehr hören kann, aber so gut wie jeder mitbekommen hat.

Es gibt aber auch so etwas wie eine „hidden agenda“, eine politische Mission, die im blauen Lager zunehmend sichtbar wird. Die FPÖ macht keinen Hehl mehr daraus, dass sie auch als Regierungspartei in vielen Belangen für Gegenaufklärung steht. Straches Mastermind, Herbert Kickl, rief gar eine Art Konterrevolution aus: „Das Projekt der 68er ist gescheitert. Sie versuchten, im Namen des Fortschritts zerstörerisch zu wirken. Wenn ich nur an das Aushöhlen der staatlichen Identität oder des Familienverbundes denke.“ In klassischen Medien blieben diese Aussagen weitgehend unbeachtet, auf FPÖ-Propaganda-Foren wie unzensuriert.at werden sie breit abgefeiert.