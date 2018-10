Kerns Tragödie ist für Rendi eine Befreiung

Diesmal ist es endgültig: Christian Kern sagt zweieinhalb Jahre nach seinem kometenhaften Einstieg der Politik endgültig Adieu. Selbst Kern-Freunde nehmen die Nachricht mit Erleichterung, da und dort auch mit (Schaden)-Freude zur Kenntnis.

Der SPÖ-Chef und Kanzler mit der kürzesten Amtszeit ever hat es intern geschafft, zwischen allen Stühlen zu landen. Seine Gegner und Kritiker fühlen sich bestätigt. Freunde und Anhänger a. D. geben nun nachträglich reumütig Doris Bures recht, die einst dafür gerügt wurde, weil sie sagte: „ Kern wäre kein guter Politiker“.

Aber was heißt das abseits der persönlichen Tragödie des Scheiterns (siehe S. 5) für die SPÖ und die generelle politische Gemengelage?

Für die Partei und ihre neue Chefin, Pamela Rendi-Wagner, ist es ein Befreiungsschlag. Sie kann ohne den Ballast des glücklosen Vorgängers Ende November am Parteitag einen Neustart versuchen. Denn durch den Wind schien zuletzt nicht nur Christian Kern. Auch die Partei präsentiert sich allen Einigungsappellen zum Trotz außer Tritt. In der Partei ringen der weltoffene, urbane und der traditionelle, kleinbürgerliche Flügel um die Vorherrschaft bei Kurs und Top-Personal. Hier muss sich Rendi bis zu ihrer Wahl eindeutiger als in ihren ersten, eher vage gebliebenen Interviews positionieren.