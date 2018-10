Herrschaft der Besten, ein gefährlicher Mythos

Good news: Work-Life-Balance ist kein hohles Schlagwort. Für Jüngere ist Karriere nicht mehr alles. Die Kinder der „Hackeln-bis-zum-Umfallen“-Generation mussten mitansehen, wie Lebensträume und Familien zerbrechen. Sie versuchen Beruf, Familie und Freizeit besser unter einen Hut zu bringen.

Mixed news: Hinter dem Streben nach mehr Ausgleich steht zunehmender Druck am Arbeitsplatz und die – mal schlicht notwendige, mal frei gewählte – Doppelbelastung von Mann und Frau via geteilter Familienarbeit.

Die europäische Wertestudie birgt überraschend erfreuliche Neuigkeiten. Aber noch mehr Stoff, der sehr nachdenklich macht. Good news: Der Wunsch nach dem starken Mann hält sich mit 16 Prozent nach wie vor in Grenzen. Mixed news: Die Österreicher haben ein Faible für Experten. Mehr als jeder Zweite würde am liebsten allein von Fachleuten regiert werden. Denn, so der Succus: Wer, wenn nicht sie, weiß, was zu tun ist.

Sebastian Kurz surft virtuos auf dem Trend: „pfui Politiker, hui Experten“. Fürs türkise Kabinett und als Neo-Abgeordnete kürte er fast ausschließlich Fachleute. Sie geben dem Kurz-Team den populären Expertenanstrich und sind – win-win – auch politisch ohne Eigengewicht. So kann der einzige Vollblut- und Berufspolitiker schalten und walten wie er will. Der honorige Migrations-Fachmann Faßmann zieht so eine Kehrtwende in die Schulpolitik der autoritären 60er-Jahre durch, ohne sie wissenschaftlich untermauern zu können.