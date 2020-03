Heinz Fassmann: Wie wir die Krisen der Jetztzeit bewältigen

Ulrich Beck hat vor vielen Jahren den Begriff der „ Risikogesellschaft“ geprägt. Er hat damit unsere Gegenwartsgesellschaft beschrieben, die durch Klimawandel, nukleare Störfälle, politische Krisen und Konflikte und neue Krankheiten bedroht ist. Diese unterminieren den Fortschrittsoptimismus der ersten Moderne und bedrohen das politische System, lautet seine Botschaft.

Und er hat nicht unrecht. Wenn Risiko das Produkt aus Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß darstellt, dann leben wir tatsächlich in der von ihm beschriebenen Risikogesellschaft. Naturkatastrophen mit einer begrenzten gesellschaftlichen Betroffenheit hat es immer gegeben. Eine Lawine im Kaukasus kann zwar gewaltig sein, betrifft aber nur einige wenige. Ein Atomunfall in Fukushima ist ebenso ein lokales Ereignis, die Folgen sind aber weltweit spürbar.

Die zweite Moderne bringt es mit sich, dass lokale Ereignisse immer auch globale Auswirkungen haben. Corona stellt eine Virenmutation dar, die in einer chinesischen Provinz erstmals auftritt, aber in kurzer Zeit die Welt erfasst. Die Organisation der individuellen Mobilität in Purkersdorf oder Mistelbach bringt es mit sich, dass diese auch global spürbar ist. Der -Ausstoß vor Ort hat globale Konsequenzen.

Das Private ist politisch und das Lokale ist global. Die politische Antwort darauf ist einerseits die Rückkehr zur wohligen Vertrautheit des Nationalstaates. Das hört man von rechts immer wieder. Aber der Schutz durch Grenze ist eine Illusion. Der Corona-Virus respektiert keine Grenzbalken und der Klimawandel ebenso wenig.

Die andere Antwort lautet Verhaltensänderung. Wir müssen uns ändern. Klimaschädliches Verhaltens einstellen, zwischenmenschliche Kontakte einschränken. Die politischen Antworten von links haben immer etwas mit Einschränkung und obrigkeitlicher Belehrung zu tun – unabhängig von der inhaltlichen Bewertung muss man emotionslos konstatieren, dass beides nicht mehr zur individualisierten und egalitären Gegenwartsgesellschaft passt.