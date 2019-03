Genug geschwurbelt, Probleme lösen, bitte!

Der „persönliche Feiertag“, den die Regierung erfunden hat, wurde schnell zur Lachnummer. Ganz ernst aber wird es, wenn es um die sogenannte Sicherungshaft geht, mit der der Innenminister vom möglichen Versagen einer Behörde ablenken will und noch ein Stück Emotionalisierung in die ständig aufgewühlte Debatte um das Asylwesen bringen will.

Schüler von PR-Lehrgängen lernen schon im ersten Abschnitt, dass man ernsthafte Probleme nicht mit noch so blumigen Formulierungen bewältigen kann, sondern nur mit verständlichen Vorschlägen. In der Politik kann das auch einmal zu unpopulären Maßnahmen führen. Beim Karfreitag wäre das einfach gewesen.

Ein freier Karfreitag für alle, dafür hätte etwa der Montag nach Pfingsten ein Arbeitstag werden können. Dieser Tag hat auch für Katholiken keine Bedeutung, außer die Möglichkeit eines verlängerten Wochenendes. Feiertage haben wir ja in ausreichender Zahl, zeigt der internationale Vergleich. Der Angriff von Innenminister Kickl auf den Rechtsstaat ist da schon schwerwiegender.

Ob bewusst oder unbewusst – da hat Bundeskanzler Kurz ein klares Wort gesprochen: „Sie haben den Eingriff jetzt schon, wenn Sie an die Untersuchungshaft denken. Das sind Menschen, die eingesperrt werden, obwohl von einem Richter nicht entschieden ist, ob sie schuldig sind.“

Ja, aber im Jus-Studium lernt man auch, dass nach 48 Stunden nur ein Richter die U-Haft verhängen kann. Einsperren ohne richterlichen Spruch, das ist Willkür, das ist unseres Landes und seiner Geschichte unwürdig. Warum können solche Debatten nicht sachlich geführt werden?