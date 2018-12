Gefühlspolitik macht nur scheinbar stark

Wer das Wort Brexit in die Suchmaschine Google eingibt, bekommt als ersten Vorschlag das Wort „lies“ – Lügen. Eine eigene Website fasst die Lügen zusammen – brexitlies.com. Ja, ohne die zum Teil absurden Lügen der Kampagne im Jahr 2016 hätte es keine Mehrheit für den Austritt Großbritanniens aus der EU gegeben. Das lässt sich heute leicht sagen, wobei die enormen, zum Teil umstrittenen Beträge zur Finanzierung der Kampagne auch ihren Anteil hatten.

Jetzt müssen die Briten schauen, wie sie aus ihrer hoffnungslos scheinenden Lage wieder herauskommen. Die EU könnte ihr beim besten Willen nicht helfen. Das Abkommen, das Theresa May ausgehandelt hat, ist für Großbritannien gar nicht so schlecht, aber die Briten bleiben weiter in einem Vertragsverhältnis zur EU. Es war eine der Lügen, dass sich das Königreich völlig von Europa abkoppeln würde. Wird der Vertrag aber nicht angenommen, gibt es den „Hard Brexit“, der den Briten – und leider auch den Staaten der EU schaden wird. Das wollen nur die ganz Verrückten oder die verantwortungslosen politischen Spieler wie Boris Johnson, dem nicht nur die Frisur durcheinandergekommen ist. Er war ja für den Verbleib in der EU, bis er glaubte, über eine Brexit-Kampagne Premierminister werden zu können.

Was aber können wir aus dem Desaster lernen? Zunächst einmal, dass wir uns alle Versprechen von Politikern genau ansehen, vor allem, wenn uns ganz einfache Lösungen versprochen werden. Gerne wird ja mit Geld – und Neid – argumentiert. Den Briten wurde versprochen, 350 Millionen Pfund, die wöchentlich nach Brüssel überwiesen würden, in das nationale Gesundheitssystem zu stecken. Zunächst waren es keine 350 Millionen, dann wird Großbritannien noch länger Zahlungen haben und die Kranken werden noch lange nicht mehr Geld sehen – Nur so nebenbei: eine „Funktionärsmilliarde“ kann man bei unseren Kassen auch nicht finden.