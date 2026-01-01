Gedankenexperiment: Inhalt statt Instagram

Was, wenn Authentizität statt Algorithmen heuer den Takt vorgeben und mehr die Bevölkerung im Mittelpunkt steht als Buhmänner? Was würde passieren, wenn mehr an Chancen gedacht denn an Chaos geglaubt wird? Was könnte passieren, wenn wirklicher Diskurs stattfindet, anstatt beleidigt in die Defensive zu gehen? Was wäre, wenn gemeinsamer Ehrgeiz stärker ist als die eigene Eitelkeit, wenn die allgemeine Fairness vor fremder Fehlersuche die Oberhand gewinnt und von allen Beteiligten Gravitas verlangt wird und dabei Grant verloren geht?

Was, wenn in den kommenden Monaten Haltung sichtbar wird statt Hybris und kontinuierlich Inhalt dominiert statt tagtäglich Instagram? Was hätte es für Auswirkungen, wenn es mehr Junktime gibt als Janusköpfe und mehr Kooperationen öffentlich werden als Kalamitäten?

Was, wenn also mehr Lösungen im Alltag spürbar werden als Lamento und von Machbarkeit die Rede ist statt von Machterhalt? Was hätte es für Folgen, wenn das Credo Neuerungen sind und nicht Nivellierungen, wenn offensiv statt ohnmächtig zu Adjektiven des Regierungsalltags werden und Pragmatismus die Folge von Professionalität ohne Patzigkeit ist?

Was, wenn im zweiten Jahr der ersten Dreierkoalition tatsächlich wie buchstäblich Qualität vor Quantität geht und Rechtschaffenheit vor Rechthaberei? Was würde zudem passieren, wenn Scharfsinn die öffentlichen Debatten bestimmt und nicht Schlagabtausch, wenn Takt das vorrangige Ziel ist und dann erst die Taktung?

