Zukunft wird aus Zuversicht gemacht

Beispiel Klimakatastrophe: Trotz des erneuten Ausstiegs der USA aus dem Pariser Klimaabkommen sinken in fast allen Industrienationen die CO 2 -Emissionen. Europaweit ist die Kapazität für Wind- und Sonnenstrom in den letzten fünf Jahren mit dem „Green Deal“ um fast zwei Drittel gewachsen. Ein Fünftel der Produktion aus fossilen Brennstoffen wie Gas und Kohle konnten ersetzt werden. Die meisten Indikatoren der Energiewende verlaufen heute exponentiell. Der Absatz von Elektroautos steigt weltweit enorm an, vor allem in China, das mehr Wind- und Sonnenergie produziert als Europa und die USA zusammen und den Anteil zuletzt um 40 Prozent gesteigert hat. Erstmals seit der Pandemie sind Chinas CO 2 -Emissionen in diesem Jahr gesunken.

Beispiel Europa: Trotz der Wiederwahl Trumps und Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine steigt die Zustimmung der Bürger zu Europa. Über 50 Prozent vertrauen der EU, der beste Werte seit fast 20 Jahren. Mehr als zwei Drittel der Europäer sind für eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Die NATO, das westliche Verteidigungsbündnis, hat heute mehr Mitglieder als je zuvor. Immer mehr Staaten wollen EU-Mitglied werden. Europa wird souveräner und rüstet auf, militärisch, digital und ökonomisch. Fast 800 Mrd. Euro will die EU in den kommenden Jahren in ihre Verteidigungsfähigkeit investieren.