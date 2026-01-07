Wie eine echte WKO-Reform aussehen sollte

Die geschäftsführende WKO-Vizepräsidentin Martha Schultz spricht in letzter Zeit nicht nur über das „ramponierte“ Image, sondern vor allem auch über ihre Reformpläne. Nach ihren Aussagen wird es zwar Veränderungen geben müssen, aber eine Revolution ist nicht angesagt. Zudem müsse die Pflichtmitgliedschaft bleiben. Bei den Veränderungen selbst ging es vor allem um das Durchleuchten aller Leistungen, über Einsparungen und über die mögliche Senkung von Beiträgen.

All dies klingt aber mehr nach operativen Maßnahmen statt nach einer echten Reform und strategischen Neuausrichtung. Denn wenn man wirklich über eine echte Reform nachdenkt, sollte man nicht nur einzelne Leistungen auf den Prüfstand stellen, sondern man sollte klarstellen, wofür man in Zukunft stehen und damit auch eintreten möchte.

Dies ist alles andere als einfach, weil man a) eine relativ komplexe Struktur auch aufgrund der Fachgruppen hat und weil man b) ein enormes Leistungsportfolio anbietet, das über Jahre und Jahrzehnte gewachsen ist:

•Interessensvertretung der Mitglieder in Österreich

•Interessensvertretung der Mitglieder in der EU

•Unterstützung der Mitglieder international etwa auch durch die Außenhandelsstellen

•Umfangreiche Serviceleistungen für Mitglieder und Unternehmensgründer

•Umfangreiche Beratungsleistungen für Mitglieder und Unternehmensgründer

•Diverse Förderprogramme für Mitglieder und Unternehmensgründer

Daneben hat man noch das WIFI als führendes Angebot in der beruflichen Erwachsenenbildung und man übernimmt zudem auch diverse gesetzliche Aufgaben.