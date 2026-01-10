Nach Venezuela: Ein völlig neues weltpolitisches Spiel für Russland

Es sind erst zehn Tage im Jahr 2026, doch es scheint, als ob sich in Russland mehr verändern könnte als im gesamten Jahr 2025 – und damit den Fokus des politischen Geschehens grundlegend verschieben. Seit vier Jahren dominiert der Krieg, den Russland 2022 begonnen hat, jeden Lebensbereich des Landes. Um Moskau entgegenzuwirken, rüsteten die Westmächte die Ukraine auf und setzten Russland mit Sanktionen unter Druck, ohne je einen Regimewechsel im Kreml anzustreben. Diese Politik hatte zwei gravierende Folgen: Zum einen festigte sie die Macht der russischen Eliten um Putin, zum anderen schuf sie eine neue Rechtfertigung für verdeckte Kooperationen, die sich in der Schaffung der „Schattentankerflotte“, intransparenter Finanztransaktionen und verborgener Netzwerke für Waffen- und Hightech-Schmuggel manifestierte.

Russlands Wirtschaft wurde daher teilweise illegal – aber relativ stabil (2025 sank das Gesamtvolumen der Ölexporte lediglich um 2,1 Prozent auf 240 Mio. Tonnen), und die Unzufriedenheit im Inland ist fast verschwunden (die Unternehmen kämpften ums Überleben, die Öffentlichkeit schwieg, und die im Ausland lebenden Aktivisten erpressten sich gegenseitig, anstatt gegen das Regime zu kämpfen). Doch Trumps Venezuela-Abenteuer könnte all dies grundlegend verändern.

"Goldener Traum"

Indem er Nicolás Maduro gefangen nahm, aber Delcy Rodríguez als seine Nachfolgerin begrüßte, zeigte er de facto, dass die USA weniger an Venezuelas „Demokratisierung“ interessiert sind als vielmehr an dessen Öl, seiner berechenbaren Außenpolitik und seinen guten Beziehungen zu den USA. Den „bolivarischen“ Eliten könnte man erlauben, einen Großteil ihrer Macht zu behalten, sofern sie die amerikanischen Interessen respektieren. Ich würde behaupten, dies könnte der „goldene Traum“ der russischen Eliten sein: den unberechenbaren Putin loszuwerden, der Russland immer näher an eine militärische Katastrophe treibt, während er das Eigentum vieler reicher Geschäftsleute beschlagnahmt und korrupte Beamte verfolgt, um gleichzeitig ihr Vermögen und ihren Einfluss in einem halbwegs „reformierten“ Land zu sichern. Putin agiert derzeit als „Beschützer“ der russischen Eliten vor den Weltmächten, doch wenn diese ohne Putin als Garanten derselben Ordnung fungieren können, könnte die wichtigste Säule seiner Macht verschwinden.

Doch nachdem die USA drei Tage später zwei „russische“ Tanker beschlagnahmt hatten, versetzten sie dem Kreml einen weiteren Schlag – einen sehr heftigen, nicht etwa wegen politischer Demütigung (die russische Marine unternahm nicht einmal den Versuch, ein unter russischer Flagge fahrendes Schiff zu verteidigen), sondern weil er zeigte, dass das „versteckte Geschäft“ kurz vor dem Zusammenbruch steht.

Würde dies von einer neuen Welle von Ölsanktionen oder einem zunehmenden Druck auf russlandnahe Banken oder Kryptowährungsgeschäfte gefolgt, könnte Putins „alternative Wirtschaft“ zusammenbrechen und Russlands Finanzstabilität infrage gestellt werden. All dies würde die Einnahmen und Gewinne führender russischer Unternehmen schmälern und die Finanzströme untergraben, die die russische Bürokratie speisen (und in der russischen Machtstruktur ging es schon immer weniger um Macht als um Geld).