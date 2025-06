Die Antwort auf Chinas Billig-Flut

Österreich erzielte 2024 mit den USA einen Exportüberschuss von 8,5 Milliarden Euro – durch die überbordenden Zölle des US-Präsidenten Donald Trump könnte unser zweitwichtigster Handelspartner wegbrechen. Doch das ist nur die halbe Katastrophe: Chinas gigantische Exportmaschinerie, von Washington abgewiesen, sucht sich neue Ziele – und Europa steht ganz oben auf der Liste. Eine Zwei-Euro-Paketgebühr der EU-Kommission auf Direktimporte aus Drittstaaten wie China wird die Flut nicht aufhalten. Die Senkung der 150-Euro-Zollfreigrenze auf null Euro schon eher.

Im April und Mai 2025 haben Temu und Shein ihre Werbeausgaben in Europa um über 40 Prozent erhöht, insbesondere in Ländern wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Auch die Download-Zahlen der Apps steigen dort deutlich an. Während die chinesischen Giganten in den USA nun auf Containertransporte und lokale Lagerhaltung umstellen, um die neuen Zollregeln zu umgehen, setzen sie in Europa weiterhin auf Direktversand aus China, solange dies regulatorisch möglich ist.