Sind Schulbücher besser als ihr Ruf?

Linksideologische Umerziehung, stereotype Narrative, zu negative Standpunkte, klassenkämpferische Inhalte ...“ In letzter Zeit häuft sich die Kritik an Schulbüchern, die Bildungsmedienverlagen über Medien ausgerichtet wird. Bildungsmedien, die über die Schulbuchaktion an Österreichs Schulen landen, werden nach den Vorgaben der Lehrpläne erstellt und von Begutachtungskommissionen des Bildungsministeriums auf Lehrplankonformität und viele weitere Kriterien wie Gleichstellung, sprachliche Richtigkeit oder Adäquatheit für Schüler*innen überprüft. Dass nicht jedes Thema in der wünschenswerten Ausführlichkeit Eingang finden kann, sondern Schüler*innen eine begrenzte Schulzeit und je nach Alter variierende Aufnahmefähigkeit haben, dürfte für die meisten verständlich sein.

Regelmäßig kritisieren jedoch Vertreter*innen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik oder Zivilgesellschaft, ihr Thema komme in Schulbüchern zu kurz oder werde nicht angemessen dargestellt. Wir als Verlage freuen uns, wenn wir aus der Öffentlichkeit und aus Fachkreisen Hinweise auf eventuelle Fehler oder nicht ideale Darstellungen bekommen. Trotz größter Sorgfalt und gewissenhafter staatlicher Approbation können diese gelegentlich vorkommen – und wir sind stets daran interessiert, sie rasch zu korrigieren. Allerdings werden diese Themen häufig sehr vehement in die mediale Öffentlichkeit gebracht, ohne zumindest parallel dazu in Kontakt mit den Verlagen zu treten. Dadurch entsteht oft der Eindruck, dass manche Akteure an einem konstruktiven Dialog und einer Korrektur entsprechender Darstellungen gar nicht so stark interessiert sind. Zudem wird meist nicht unterschieden, wofür tatsächlich Verlage zuständig sind und was den Vorgaben der Schulbuchaktion entspringt. Oft werden gezielt ältere, bereits auslaufende Schulbücher oder veraltete Befragungen herangezogen. Das lässt sich medial besser verkaufen, ein realistisches, aktuelles Bild vermittelt es jedoch nicht.