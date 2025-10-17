Wir sind weit entfernt vom Ende des Krieges in der Ukraine

Drei Jahre lang, seit der von Präsident Putin im September 2022 angekündigten „begrenzten Mobilmachung“, ist es dem Kreml gelungen, die Zahl seiner in der Ukraine kämpfenden Truppen zu halten und sogar zu erhöhen, indem er seine Armee in eine Söldnertruppe verwandelte: Die Soldaten wurden durch einen dreimal höheren Sold als im Landesdurchschnitt, durch Prämien für die erstmalige Anwerbung in Höhe von 45.000 Euro und durch Sterbegeldzahlungen von bis zu 180.000 Euro angelockt. All dies ermöglichte es der Regierung, den Krieg fortzusetzen, ohne Russlands Wirtschaft schwer zu schädigen, da die Rekruten aus wirtschaftlich nahezu nutzlosen Gruppen stammten: Ältere, Arbeitslose, Unterqualifizierte, Kranke, Alkohol- und Drogenabhängige und sogar verurteilte Kriminelle – doch der Preis für ihr Leben war höher als das Geld, das ein durchschnittlicher 35-jähriger Russe bis zu seiner Pensionierung verdienen kann.

Ökonomie des Todes Dieses System, „Deathonomics“ oder „Ökonomie des Todes“ genannt, funktionierte bis 2025 gut, steht nun aber offenbar vor einigen Herausforderungen. Während die Löhne und Sozialleistungen für den Einsatz an der Front 2022 oder 2023 lukrativ erschienen, sind sie in den letzten Monaten weniger attraktiv geworden, da die Gehälter in verschiedenen Sektoren der russischen Wirtschaft stiegen und der Sold des Militärs stabil blieb. Die Zahl der Freiwilligen ist in diesem Sommer deutlich zurückgegangen, und nun sucht der Kreml nach „kreativeren“ Lösungen. Einerseits hatten die regionalen Behörden Rekrutierungskampagnen gestartet, die erhöhte Einberufungsvorteile nur für diejenigen anboten, die sich bis zu einem bestimmten Datum in die Armee einschreiben (infolgedessen stieg die Zahl der unterzeichneten Verträge in einigen Teilen des Landes um rund 100 %). Andererseits hatte die Regierung der Staatsduma einen Gesetzesentwurf zur Änderung der Gesetzgebung über die sogenannte „Mobilisierungsreserve“ vorgelegt. Diese besteht aus ehemaligen Wehrpflichtigen, die Verträge unterzeichnet hatten, die es ihnen ermöglichen, sie zu regelmäßigen militärischen Übungen einzuberufen. Das Dekret zur Einrichtung dieser Kräfte wurde bereits 2015 von Präsident Putin erlassen – und die Bestimmungen zur genauen Anzahl dieser Soldaten wurden seitdem nicht veröffentlicht, sodass die Schätzungen von weniger als 100.000 bis mehr als zwei Millionen Personen variieren. Das neue Gesetz würde es dem Präsidenten, sollte es verabschiedet werden, erlauben, diese Truppen nicht nur bei einer Generalmobilmachung oder Verhängung des Kriegsrechts einzusetzen, wie es die aktuelle Gesetzgebung vorsieht, sondern auch in „friedlichen“ Zeiten. Hunderttausende Soldaten könnten sich der Armee anschließen, ohne dass es zu einer Massenmobilmachung käme – und damit ohne die russische Gesellschaft allzu sehr zu „beunruhigen“. Sollte das Gesetz verabschiedet werden, würde die Regierung den Reservisten weiterhin fast die gleichen Leistungen zahlen wie anderen Soldaten – allerdings mit jüngeren und professionelleren Kräften.