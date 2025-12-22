Lawfare: Wenn das Recht zur Waffe wird

Anzeigen, Ermittlungen und Gerichtsverfahren sind heute Teil politischer und medialer Machtspiele. Der Begriff Lawfare, eine Kombination aus law („Recht“) und warfare („Kriegsführung“), beschreibt den gezielten Einsatz juristischer Mittel, um politische oder wirtschaftliche Gegner einzuschüchtern, zu schwächen oder zu delegitimieren. In der Geopolitik tritt Lawfare in vielen Formen auf, etwa in der Nutzung wirtschaftlicher Sanktionen oder internationaler Gerichte. Recht wird dabei zu einem Instrument der Einflussnahme auf die Politik ganzer Staaten. Besonders heftig diskutiert werden die internationalen Verfahren gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof und dem Internationalen Strafgerichtshof. Während die einen darin ein legitimes Mittel zur Durchsetzung des Völkerrechts sehen, werten andere dies als politisch motivierten Versuch, Israel juristisch zu delegitimieren. Beispiele wie dieses gibt es viele. Meist dauert es Jahre, bis derartige Verfahren abgeschlossen werden – manchmal kommt es gar nicht dazu. Den gewünschten Effekt, Druck aufzubauen, erzeugt ohnehin schon das Verfahren selbst.

Was man lange vor allem aus weniger gefestigten Rechtsstaaten kannte, greift inzwischen auch in westlichen Demokratien um sich. Kaum ein führender Politiker bleibt von strafrechtlichen Ermittlungen verschont, oft ausgelöst vom politischen Gegner. Die Grenzen zwischen rechtlicher Aufarbeitung und medialer Dramatisierung verschwimmen. Ermittlungsverfahren entwickeln sich zu öffentlichen Schauprozessen. Auch wenn strafrechtlich am Ende oft wenig dabei herauskommt, sind sie politisch ein wirksames Instrument zur Demontage des Gegners. In Österreich war dies in den vergangenen Jahren immer deutlicher zu beobachten. Das gefährdet das Vertrauen in staatliche Institutionen, denn: Wenn Strafverfolgung als politisches Werkzeug wahrgenommen wird, leidet nicht nur das Ansehen einzelner Personen, sondern das Fundament des Rechtsstaates selbst.

