Das iranische Los: Wo bleibt der Löwe?

Im Nahen Osten sucht man gerne nach epischen Parallelen, um Zivilisationsansprüche zu erheben. Schon Herodot berichtete, wie Persien nach dem Sturz des „falschen Smerdis“ um Nachfolge und Herrschaftsform stritt. Ob Demokratie – damals per Losverfahren legitimiert – oder gewählte Oligarchie: Man einigte sich letztlich darauf, wessen Pferd in der Früh als Erstes wiehert. Darius, der für die Monarchie einstand, gewann dies mit dem Trick, seinen Hengst zuvor mit einer Stute vertraut zu machen. So ist das mit der Macht: Irgendwer muss es halt machen. Hier in Israel wurde nun unter Raketenbeschuss in Tiefgaragen das biblische Purim gefeiert, wobei „Pur“ für das altpersische Wort des Loses steht. Laut dem Buch Esther loste der hohe persische Wesir Haman aus, wann er das jüdische Volk auslöschen wolle. Doch Esther, die Gemahlin des Perserkönigs, häufig als Xerxes I. identifiziert, bekam davon Wind und machte – mit vollem Risiko, ihr Leben zu verlieren – ihre lange verschwiegene jüdische Identität sichtbar. Durch ihren Mut wendete sich das Blatt: Haman fand stattdessen den Tod, und das jüdische Volk seine Selbstbestimmung.

Viele Israelis sehen nun Parallelen, da das Mullah-Regime auch davon lebte, Israel auslöschen zu wollen, am 7. Oktober 2023 über seine Proxys ernst machte, nun aber als dezimiertes Häufchen einem selbstbewussten Israel gegenübersteht. Benannt nach Perserkönig Cyrus, der laut Bibel den Juden die Rückkehr nach Jerusalem erlaubte, um ihren zerstörten Tempel wieder aufzubauen, stehen die 2023 entwickelten Cyrus-Accords für eine Wiederherstellung der vor 1979 bestehenden iranisch-israelischen Freundschaft.