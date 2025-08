Gaza-Krieg: Ein Hoffnungsschimmer am Horizont

Vergangene Woche verabschiedeten sie gemeinsam mit der EU und verschiedenen weiteren Ländern auf einer von Frankreich und Saudi-Arabien initiierten internationalen Konferenz eine entsprechende öffentliche Deklaration. Wir wissen nicht im Detail, welche Gegenleistungen dafür erforderlich waren, noch welche praktischen Konsequenzen nun erfolgen sollen und können. Aber auch wenn diese noch in den Sternen stehen, ist ein solches Statement ein bemerkenswerter Schritt.

Es war höchst an der Zeit, dass sich die einflussreichen islamischen Staaten sowie die Arabische Liga geschlossen von der Hamas distanzieren, das Massaker vom 7. Oktober 2023 verurteilen und die Entwaffnung und Absetzung der Hamas als wichtigste Voraussetzung für künftigen Frieden betrachten.

Die Gegenkräfte aus dem Milieu der Muslimbruderschaft und ähnlich verfasster Bewegungen überraschten diese Forderungen so sehr, dass sie seit Tagen regelrecht paralysiert erscheinen. Zumal in ihren Augen jetzt nicht nur diejenigen arabischen Staaten, die seit einigen Jahren im Rahmen der „Abraham Accords“ mit Israel über die Normalisierung der Beziehungen verhandeln, als Verräter bezeichnet werden müssten, sondern auch Katar und die Türkei, also die bisherigen Hauptunterstützer der Muslimbruderschaft und der aus ihr hervorgegangenen Hamas. Diese gehören nämlich zu den Unterzeichnern der Deklaration.

Katar und die Türkei haben nach einer Zeit durchaus widersprüchlichen Verhaltens offenbar eingesehen, dass sie, wie Reinhard Schulze, der Leiter des Forum Islam und Naher Osten der Uni Bern, es in diesen Tagen formulierte, „die Hamas aus dem Spiel nehmen müssen“, um die Lage zu befrieden und zu verhindern, dass sie in einer zukünftigen Regionalpolitik, in der Saudi-Arabien und die Emirate den Takt vorgeben, nicht isoliert werden. Wieder einmal zeigt sich, dass Geopolitik, wenn es darauf ankommt, Ideologie schlägt.