Echtpelz gehört auf die Mülldeponie der Geschichte

Vor Kurzem erschien in der KURIER freizeit (6. September) ein Artikel, in dem wohlwollend über den derzeitigen Modetrend Pelz berichtet wurde. „Echtpelz ist zurück, like it or not“ heißt es da cool.

Well, we definitely don’t like it. Es ist wirklich unerträglich, dass wir uns als Tierschutzorganisation nach Jahrzehnten erneut mit einer Barbarei befassen müssen, bei der Tiere auf grausamste Weise unserer Eitelkeit geopfert werden. Aber Geschichte wiederholt sich leider oft, daher stehen wir heute wieder vor der Aufgabe, die Öffentlichkeit zu informieren und zu sensibilisieren.

Wer einmal auf einer Pelzfarm war, vergisst es nie wieder, pflegte Vier-Pfoten- Gründer Heli Dungler zu sagen. Die Schreie der eingepferchten Tiere, der fast unerträgliche Gestank, der aus einer Mischung aus Urin, Exkrementen, blanker Angst und Tod entsteht, die düstere und unheimliche Atmosphäre einer herannahenden Katastrophe – das ist die Realität, heute genau wie vor 40 Jahren. In ihrem kurzen elenden Leben in winzigen Drahtgitterkäfigen können Nerze, Marderhunde, Füchse und andere Wildtiere sich kaum bewegen, geschweige denn ihr natürliches Verhalten wie Schwimmen und Graben ausleben. Dies führt zu Dauerstress, schweren Verhaltensstörungen, Selbstverstümmelung und Kannibalismus. Zum Schluss werden die Tiere bei der sogenannten „Pelzernte“ qualvoll durch Vergasung oder Elektroschocks getötet. Nicht umsonst haben große Modelabels wie Gucci, Armani, Max Mara, Versace, Hugo Boss, H&M und Zara Echtpelz aus ihrem Sortiment genommen. Die Zahl der Unternehmen, die dem Programm „Fur Free Retailers“ beigetreten sind, liegt mittlerweile bei fast 1.700.