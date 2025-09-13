Der politische Tauschwert der Wahrheit

Bei nahezu allen Produkten, die auf Märkten gehandelt werden, bestimmen Angebot und Nachfrage den Preis der Güter. Von den Finanz- und Immobilienmärkten bis hin zum Arbeitsmarkt: auf allen diesen Plätzen des Austausches werden Finanzinstrumente, Immobilienprodukte oder schlicht die menschliche Arbeitskraft ge- und verkauft. Ähnliche Mechanismen existieren auch auf dem „politischen Sprachmarkt“. Doch auf diesem speziellen Markt wird nicht nur neutraler sprachlicher Austausch betrieben. Der sprachliche Handel besitzt Warencharakter; mittels politischer Sprache werden zwischen den Marktteilnehmern inhaltliche und emotionale Tauschgeschäfte gemacht. Mehr noch: es werden „Wahrheitswerte“ gehandelt, getauscht und substituiert. Wahrheitswerte sind wichtige Stabilisatoren des Diskurses. Sie sorgen für Verlässlichkeit hinsichtlich des Gesagten und bilden die Basis für gegenseitiges Vertrauen. Durch gefestigte Wahrheitswerte entsteht ein verlässlicher „sprachlicher Markt- und Handelsplatz“, auf dem gesellschaftliches Miteinander vertrauensvoll gedeihen kann.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Privat Paul Sailer-Wlasits

Ausverkauf der Wahrheit Doch was, wenn Wahrheitswerte, verwertbaren Ressourcen gleich, aus politischen Motiven gezielt verschoben werden, umetikettiert, umcodiert oder durch Falschaussagen ersetzt? Wenn wissentlich unwahre Inhalte mittels politisch-rhetorischen Methoden als wahr verkauft werden? Auf dem Politmarkt wird Sprache nicht nur gesprochen, sie wird inszeniert. Im Extremfall werden nicht nur Wahrheitswerte rhetorisch verschoben, sondern ganze Wahrheitsblöcke brachial ausgetauscht, wie jüngst in den USA. Der Angriffs- und Schuldzuweisungsautomatismus von republikanischer Seite, anlässlich der schändlichen, verurteilenswerten Ermordung einer ihrer politischen Zukunftshoffnungen, ist ein eklatantes Beispiel für den verbalen Austausch solcher Wahrheitsblöcke. Lang anhaltende manipulative Wahrheitsverschiebungen führen auf gewaltsame Weise zu diskursivem Substanzverlust. Gegenwärtig finden mithilfe der Verstärkung und Beschleunigung durch elektronische Kommunikation nachhaltige Destabilisierungen des globalen Sprachgefüges statt. Der Zweck derartiger sprachlicher Operationen? Das vollständige durchdringende Erreichen des Gegenübers. Die unmittelbare Wirkung bei Hörerinnen und Hörern der Botschaft, das Beeinflussen ihres Denkens und Handelns. Das Erschreckende dabei? Die Initiatoren sprachlicher Manipulationen, politischer Sprachfälschungen und Lügengebilde agieren zumeist ohne Konsequenzen befürchten zu müssen. Verzerrungen auf dem Sprachmarkt bleiben für die handelnden Polit-Akteure so gut wie immer folgenlos.