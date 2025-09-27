David gegen Goliath: Warum wir Moldau nicht im Stich lassen dürfen

Während sich die Weltöffentlichkeit auf den mutigen Abwehrkampf der Ukraine konzentriert, führt ein anderes Land seinen eigenen Kampf gegen die Aggression des Kreml: Die Republik Moldau. Der kleine Staat zwischen Rumänien und der Ukraine kämpft für die europäische Demokratie, seine Unabhängigkeit und eine Zukunft in Europa. Russlands Angriff ist hier kein offener Krieg, sondern ein hybrider: Desinformation, Korruption, gekaufte Politiker und systematische Unterwanderung. Im Vorfeld der Parlamentswahlen am 28. September haben diese Attacken ein nie da gewesenes Ausmaß erreicht. Das Ziel des Kremls ist eindeutig. Er will proeuropäischen Kurs Moldaus stoppen und das Land wieder in Moskaus Einflusszone ziehen.

Moldau hat seit der Unabhängigkeit 1991 unter russischer Einmischung gelitten. Doch seit dem Kandidatenstatus für die EU im Jahr 2022 hat Moskau seine Bemühungen massiv verstärkt: Gaslieferungen wurden gekappt, um die Regierung in Chişinău zu erpressen, prorussische Parteien wurden illegal finanziert und Wähler bestochen, etwa durch den flüchtigen Oligarchen Ilan Șor. Bei der Präsidentschaftswahl 2024 wurden rund 300.000 Bürgerinnen und Bürger – fast ein Fünftel der Wählerschaft – Opfer russischer Manipulation und Bestechung. Dennoch gewann Präsidentin Maia Sandu, und gleichzeitig stimmten die Moldauer in einem Referendum für den EU-Beitritt – zwei proeuropäische Siege trotz beispielloser Einmischung. Für den Kreml war das eine Niederlage. Deshalb wird nun noch massiver interveniert: Geheimdienste berichten von 200 Millionen Euro, die Russland für Einflussnahme auf die Parlamentswahl mobilisiert hat – mehr als ein Prozent des moldauischen BIP. Zum Vergleich: Auf Österreich umgerechnet wären das annähernd fünf Milliarden Euro.

Proeuropäische Führung Trotz aller Bedrohungen hat Moldau bislang standgehalten – dank der klaren proeuropäischen Führung Sandus und dank des Rückhalts in der Bevölkerung. Damit hat das Land auch entscheidend zur Stabilität der EU-Außengrenze beigetragen. Russland konnte Moldau bislang nicht in einen Satellitenstaat verwandeln, wie es mit Belarus gelungen ist. Europa sollte das nicht übersehen. Moldau hat in den letzten Jahren viel erreicht: EU-Kandidatenstatus, den Beginn von Beitrittsverhandlungen, Reformen von Justiz und Verwaltung, ernsthafte Schritte im Kampf gegen Korruption. Moldau ist längst mehr als ein Bittsteller: Es ist ein Partner, der trotz enormem Druck konsequent für europäische Werte eintritt.