Wer dreimal lügt...

Man muss schon bis ins 15. Jahrhundert zurückgehen, um einen weiteren Papst zu finden, der, wenngleich aus anderen Gründen, ebenfalls auf das Amt verzichtete. Damit hat es der bayerische Fundamentaltheologe zustande gebracht, dieses Amt, dem die einzigartige Aura des Berührungspunktes mit der Transzendenz anhaftet, zu profanisieren, zu relativieren und vielleicht sogar nachhaltig zu beschädigen. Der Antritt seiner Alterspension jährt sich in Kürze zum neunten Mal und nur die allerheitersten Kleriker halten ihm im Angesicht jüngster Entwicklungen noch die Treue. Klerikale Lügen und Vertuschungen sind strukturell kaum von jenen der Politik zu unterscheiden. Wie in der Politik werden auch vonseiten der Kirche viele Missbräuche erst dann zugegeben, wenn es nicht mehr anders geht. Dagegen war bereits Aristoteles„ Mahnung überaus differenziert: Wahrhaftigkeit sollte als Tugend nicht nur in bedeutsamen Anlassfällen zum Tragen kommen, sondern gerade in jenen Fällen „wo es nicht darauf ankommt“ (Nikomachische Ethik).