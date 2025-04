Was Russland darf ... und andere Staaten nicht

Admiral Chris Parry gab Putin zu bedenken, dass englische U-Boote fähig sind, russische Städte zu vernichten. Die russischen Massenmedien stürzten sich darauf mit den Schlagzeilen, Großbritannien will Russland überfallen. Dabei ist gerade in russischen Medien überall zu hören und lesen, dass Paris, Berlin, London angegriffen werden sollen, Ex-Präsident Medwedew schließt sich dem an. Im TV wurde sogar simuliert, was eine Atombombe in London anrichten würde. In der westlichen Presse ist eher von Schutz vor einem russischen Angriff zu lesen, Drohungen militärischer Art sind selten.