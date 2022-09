Unser Europa kann mehr sein

In dieser Woche wird die Präsidentin der Kommission in ihrer jährlichen Rede zur Lage der Europäischen Union Vorschläge dazu präsentieren. Für das Europäische Parlament müssen diese den Wünschen der Bürgerinnen und Bürger entsprechen: Wir müssen eine umfassende Sicherheits- und Verteidigungsunion schaffen, unsere Verteidigungsausgaben besser nutzen und Überschneidungen in der Verteidigungszusammenarbeit vermeiden. Wir müssen im Energiebereich Abhängigkeiten von unzuverlässigen Lieferanten verringern und autonomer werden.

Wir müssen weiter auf die Verwirklichung unserer Klimaziele hinarbeiten und Energiewende und ökologischen Wandel in Europa vorantreiben. Drittens müssen wir für unsere Gesundheitssysteme Lehren aus der Pandemie ziehen.

Das Europäische Parlament fordert ein „Recht auf Gesundheit“ in der EU. Die Lösung liegt erneut in einem Mehr an grenzüberschreitender Zusammenarbeit.

Das alles hat seinen Preis. Um besser und schneller reagieren zu können, müssen wir den EU-Haushaltsplan modernisieren, krisenfester und flexibler sein. Die kommenden Monate werden schwierig, aber mit Zielstrebigkeit und Entschlossenheit können wir den Widrigkeiten trotzen.

Jetzt schlägt die Stunde Europas. Wir können mehr sein – gemeinsam.

Roberta Metsola ist Präsidentin des Europäischen Parlaments.