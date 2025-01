Sparen um jeden Preis?

Seit den 1980er-Jahren wurde das Budget immer dann erfolgreich saniert, wenn gleichzeitig Einnahmen erhöht und Ausgaben klug gekürzt wurden. Eine solche Balance vermeidet negative Folgen für Wachstum und Arbeitsplätze. Diesmal droht eine Rosskur, die das Gegenteil bewirkt: Das Wifo warnt, dass ein harter Sparkurs dieser Größenordnung die fragile Konjunktur weiter belastet. Anstelle von zartem Wachstum droht dann ein drittes Rezessionsjahr – und steigende Arbeitslosigkeit. Weniger Jobs bedeuten weniger Steuereinnahmen und höhere Ausgaben für Arbeitslosigkeit. Das Budgetdefizit bleibt – und das EU-Defizitverfahren wird eröffnet. Und das um den Preis Zehntausender arbeitsloser Menschen. Dabei sollten die stark steigenden Arbeitslosenzahlen die Politik längst in Alarmbereitschaft versetzen.

384.000 Menschen waren im November 2024 arbeitslos oder in Schulung – 55.000 mehr als 2022. Auf eine offene Stelle kommen vier Arbeitssuchende. Das verdeutlicht die angespannte Lage am Arbeitsmarkt. Sparmaßnahmen bei Arbeitslosenunterstützung und Qualifizierungen würden die Lage verschärfen. Gerade in Krisenzeiten braucht es Unterstützung für Betroffene. Regierung, AMS und Sozialpartner könnten bestehende Instrumente wie Arbeitszeitverkürzungen nach dem Solidaritätsprämienmodell nutzen, um Jobs zu sichern. Auch gezielte Investitionen in Weiterbildung und Umschulungsprogramme wären ein sinnvoller Schritt, um die Erwerbschancen zu erhöhen.