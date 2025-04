Nach Rekordstrafe: Der Oberste Gerichtshof in schlechter Verfassung

Der Gesetzgeber ist nach der Bundesverfassung verpflichtet, hinreichend bestimmte Gesetze zu erlassen. Gerade bei Strafen ist es besonders wichtig, dass genau geregelt wird, was erlaubt ist und was nicht. Unklare Formulierungen sind dabei laut Europäischer Menschenrechtskonvention (Art 7 EMRK) verboten, eine solche lag jedoch im gegenständlichen Fall vor: So ist ein Zusammenschluss zweier Unternehmen (bei Überschreiten einer gewissen Umsatzgröße) bei der Bundeswettbewerbsbehörde im Vorhinein anzumelden. Ein solcher Zusammenschluss liegt nach der rechtlichen Definition (§ 7 Abs 1 Z 1 KartG) dann vor, wenn ein Unternehmen ein anderes „ganz oder zu einem wesentlichen Teil erwirbt, insbesondere durch Verschmelzung oder Umwandlung.“ Was gilt nun, wenn – wie bspw im Fall REWE – kein Aktivvermögen erworben wurde, sondern ein stillgelegter Betrieb an REWE bloß verpachtet wurde? Liegt in diesem Fall tatsächlich der Erwerb eines Unternehmens vor?

Eine diffizile Frage, welche die Unklarheit der gegenständlichen Bestimmung verdeutlicht. In solchen Fällen unklarer Strafnormen ist – aufgrund der Verfassung – eine zurückhaltende Auslegung geboten. Auch der ehemalige Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien, Heinz Mayer, sieht in einem Gastbeitrag im Standard, dass der OGH hier die verfassungsrechtlichen Grenzen überschritten hat. Im Ergebnis hat damit der Gesetzgeber durch eine unklare Formulierung des Zusammenschlusstatbestandes den Boden für eine verfassungsrechtlich nicht minder problematische extensive Auslegung durch den OGH geebnet. Ein Höchstgericht hat damit de facto einen Straftatbestand erfunden und gegen den Grundsatz der Gewaltentrennung verstoßen.