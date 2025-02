Märchenstunde in Brüssel

Ursula von der Leyen holt die Würgehalsbänder raus. Geht es nach der Kommissionspräsidentin, dann sollen sich die Bürokratiemonster, die man in den letzten Jahren auf die Wirtschaft gehetzt hat, nun in zahme Schoßhündchen verwandeln. Ein Viertel der administrativen Belastung soll entfallen; noch mehr für kleine und mittlere Unternehmen. Ex-Notenbankchef Mario Draghi wäre in seinem viel beachteten Bericht zur Wettbewerbsfähigkeit der EU zwar noch weitergegangen. Aber immerhin.

Sorry, nichts davon wird passieren. Den Grund dafür hat der Ökonom William Niskanen – seinerzeit Berater von US-Präsident Ronald Reagan – schon 1968 formuliert: Aufstiegschancen, Salär und Prestige eines Bürokraten hängen von der Größe der Behörde ab, die er zu leiten hat. Das Einzige, was ihn interessiert, ist sein Budget. Folglich wird er immer nach oben melden, mehr Geld zu brauchen. Und da der Chefbürokrat nicht wissen kann, wie viel vor Ort tatsächlich gebraucht wird, wird er stets bei der Politik anrufen und das Geld besorgen. Warum auch nicht? Er selbst will ja auch aufsteigen und hat Interesse an einer möglichst großen Behörde.

Ein narrensicheres System, das nur Wachstum kennt. Der einzige Fressfeind der Bürokratie ist die Effizienz. Der PC, das Internet oder all die anderen Spielverderber machen plötzlich Einsparungen möglich, vor denen Bürokraten nur so erzittern. Einziger Ausweg: Neue Aufgaben. Dann kriegt der Führerschein eben ein Ablaufdatum. Et voilà: Schon sind wieder ein paar Ämter ausgelastet. Oder wir schauen den Unternehmen genauer auf die Finger. Da trifft es eh nie die Falschen; die haben schließlich alle etwas zu verbergen.