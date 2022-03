Leidenschaft statt Inszenierung

Der ukrainische Pr├Ąsident erh├Ąlt im Umgang mit dem Krieg in seinem Land weltweite Anerkennung. Ob in seiner Ansprache im EU-Parlament, im deutschen Bundestag oder im italienischen Parlament: Selenskij versteht es, sich Geh├Âr zu verschaffen. Er ist pers├Ânlich und zeigt sich als Mensch, der wie das ukrainische Volk vom Konflikt mit Russland tief betroffen ist. Wenn er um Unterst├╝tzung f├╝r sein Land bittet, ist er emotional und genau das trifft uns. Er schafft es, dass man mit ihm f├╝hlt und ihn nicht nur h├Ârt. Zugleich zeigt er sich entschlossen und k├Ąmpferisch, indem er dem russischen Aggressor klare Grenzen setzt ÔÇô ohne die Br├╝cken f├╝r Verhandlungen einzurei├čen.

Seine Haltung hat uns klar vor Augen gef├╝hrt, was den politischen Akteuren in ├ľsterreich fehlt: Glaubw├╝rdigkeit, Emotionalit├Ąt, Mut und der Wille, das eigene Ego beiseitezulegen und um Hilfe zu bitten. ÔÇ×EchteÔÇť Menschen, die sich mit pers├Ânlichem Engagement f├╝r die Anliegen der Bev├Âlkerung einsetzen und nicht nur ihre eigene politische Agenda verfolgen. Der Politikfrust der B├╝rger ist verst├Ąndlich, wenn ein Skandal den anderen jagt. Das Hickhack auf den Gegner der anderen Parteifarbe hat nicht das Gemeinwohl im Sinn, sondern das Streben nach Macht. Das f├╝hrt zu Misstrauen und Politikverdrossenheit.

Umso mehr sind wir von der Leidenschaft und dem ├ťberlebenshunger des ukrainischen Pr├Ąsidenten ergriffen. Er bewegt uns, mithelfen zu wollen ÔÇô im Kampf gegen den Versuch, ein Land und deren Menschen zu zerst├Âren. Selenskij ist es gelungen, den R├╝ckhalt des ukrainischen Volks und internationaler Staaten zu gewinnen, indem er als Vorbild agiert und sich seiner Menschlichkeit besinnt: Altruismus statt Egoismus. F├╝reinander da sein, statt gegeneinander antreten. Sich beistehen und unterst├╝tzen, in Zeiten der Not und der Bedrohung.

Der ukrainische Staatschef hingegen schafft es, in einfachen Worten den Menschen weltweit zu vermitteln, was es hei├čt, in seinen Grundwerten verletzt, vertrieben und bedroht zu werden. Optisch unterstrichen wird seine Einsatzbereitschaft durch sein olivgr├╝nes Outfit, mit dem man ihm abnimmt, dass er sofort an der Seite seiner Soldaten mitk├Ąmpfen w├╝rde.

Nat├╝rlich nutzt Selenskij die sozialen Medien geschickt, aber warum sollte er es nicht tun? Das, was in der Ukraine geschieht, braucht keine Inszenierung und keinen Regisseur. Selenskij vermittelt die authentische Botschaft: ÔÇ×Wir geben unser Land, unsere Heimat nicht auf. Aber wir brauchen daf├╝r Hilfe!ÔÇť Man m├╝sste schon sehr gef├╝hlskalt und ignorant sein, um davon nicht ber├╝hrt zu werden. Genau diesen Mut, diese Glaubw├╝rdigkeit und diesen unersch├╝tterlichen Einsatz f├╝r die Menschen vermisst man in ├ľsterreich, trotz unseres Wohlstandes und unserer vermeintlichen Sicherheit, schmerzlich.

Gabriel Schandl ist Rhetorik-Trainer und Wirtschaftscoach.