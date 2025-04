Lebenselixier in „interessanten“ Zeiten

Mögest Du in interessanten Zeiten leben“ – so lautet ein bekanntes chinesisches Sprichwort, mit dem man jemandem nicht unbedingt Glück wünscht. Österreich durchlebt aktuell wahrlich „interessante“ Zeiten: Die Wirtschaft steuert auf ihr drittes Rezessionsjahr zu, die Arbeitslosigkeit steigt unaufhaltsam, das Budgetdefizit wächst mit jeder neuen Prognose. Die heimische Industrie kämpft mit globalen Turbulenzen, sinkender Produktivität und belastenden Energiekosten. In solchen Zeiten braucht es einfache Konzepte und vor allem entschlossenes Handeln. Doch die politische Führung scheint mehr zu zaudern als zu gestalten. Statt die Probleme nur zu verwalten, braucht die österreichische Wirtschaft einen klaren Kurs – und eine tragfähige Perspektive.