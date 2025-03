Jahrhundertschande für die USA

Seltsames und Ungeheuerliches geht in den internationalen Beziehungen vonstatten. Die bisher als Vorbild, Leit- und Schutzmacht betrachtete Großmacht, die USA, hat eine völlige Wende in der Ukraine-Frage hingelegt. Der Feind wurde zum Freund, der Freund zum Feind. Seien wir offen: Die Ukraine wurde verraten und mit ihr all das, was für den Westen stand. Dies kann man natürlich hinter massenwirksamen Behauptungen, für den Frieden zu sein, verstecken. Die Tatsache ändert sich dadurch nicht. Dies wäre ein Friedhofsfrieden. Das Recht auf Verteidigung wird entgegen der UNO-Charta dem Angegriffenen abgesprochen. Denjenigen, der alles verursachte, soll man nicht Aggressor nennen. Ein Land mit ehemals 40 Millionen Einwohnern wird dem Aggressor mit 140 Millionen ausgeliefert, weil der Überfallene der Schuldige sei. Der Aggressor darf nicht nur die eroberten Gebiete behalten, sondern die Übergabe von nicht eroberten Landesteilen verlangen, de facto einen Vasallenstaat anstreben.