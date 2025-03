Wo das Glück zu Hause ist: Zauberworte Teilen und Kümmern

„Sharing and Caring“ ist der Titel des Reports: Teilen und Kümmern. Die Forscher:innen machen das vor allem am Experiment der verlorenen Brieftaschen fest. Viele Menschen unterschätzen, wie viele verlorene Brieftaschen abgegeben werden (doppelt so viele wie die meisten denken). Wer seinen Mitmenschen vertraut, vertraut auch eher der Gesellschaft als Ganzes und der Regierung. Gemeinschaft zählt.

Wer mit anderen zusammen wohnt und isst, ist zufriedener. Menschen, die häufig mit anderen zusammen essen, sind viel glücklicher. Die steigende Zahl an Menschen, die allein essen, ist ein Grund für sinkendes Wohlbefinden in den USA. Auch Familie und soziale Bindungen zählen. Das Glück steigt mit der Haushaltsgröße (bis zu vier Personen). Alleinlebende sind deutlich weniger glücklich.

Eine weitere gute Nachricht: Die globale Verzweiflung nimmt ab. Verzweiflung ist das Gegenteil von Glück und kann zu Suizid oder Drogenmissbrauch führen. In den meisten Ländern geht die Zahl der Todesfälle dieser Art zurück; sie ist dort geringer, wo mehr Menschen spenden, sich ehrenamtlich engagieren oder Fremden helfen. Wer das Gefühl hat, etwas ausrichten zu können, erlebt unmittelbar Selbstwirksamkeit. Vor allem für Jugendliche und junge Erwachsene sind Selbstwirksamkeit und soziale Kontakte als Puffer gegen die toxischen Auswirkungen von Stress von entscheidender Bedeutung. Soziale Bindungslosigkeit ist weit verbreitet und hat zuletzt zugenommen. Fast jeder Fünfte unter jungen Erwachsenen gibt an, niemanden zu haben, auf den er sich verlassen kann. Das hat erhebliche Folgen für die Gesundheitssysteme. Fehltage aufgrund von psychischen Erkrankungen wie Depression sind weltweit auf dem Vormarsch und haben sich allein in Europa in den letzten zehn Jahren verdoppelt.