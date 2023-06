Geheimpolizei für Lieferketten

Angesprochen auf seine Positionierung zur EU, lobte der neue SPÖ-Chef Andreas Babler das neue Lieferkettengesetz. Dieses verpflichte laut Babler Konzerne in der EU, nachweisen zu müssen, unter welchen Bedingungen sie ihre Waren produzieren. Das klingt in einer fortschrittlichen Gesellschaft auch nicht wirklich schlimm. Transparenz wird ja überall groß geschrieben. Der Konsument soll wissen, was er kauft. Nur gibt es diese Bestimmung hierzulande längst. Und mit dem Lieferkettengesetz aus Brüssel hat das gar nichts zu tun.

Dieses verpflichtet Unternehmen nämlich in Geheimpolizei-Manier, ihre Zulieferer zu überwachen. Für einfache Produkte mit wenigen Zulieferern ist das vielleicht noch machbar, aber was ist komplizierten Lieferketten, mit vielen Zulieferteilen aus verschiedenen Ländern? Das ist schlichtweg nicht durchführbar und stellt Unternehmen vor große Rechtsunsicherheit. Es ist für Betriebe unmöglich, jeden Zulieferer der Zulieferer zu kontrollieren. Das grenzt an Spionage und ist in einer Geschäftsbeziehung auch nicht sonderlich vertrauensfördernd. Und zu guter Letzt sollen die Unternehmen dann bei Schaden haften.