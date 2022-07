Gegen die Neuen

Uber soll also eifrig lobbyiert haben, um sein Gesch├Ąftsmodell in den Markt zu dr├╝cken. So steht es in den j├╝ngst enth├╝llten Uber-Files, und alle halten das f├╝r einen Skandal. Man kann doch nicht einfach einen neuen Service entwickeln, der zweckm├Ą├čiger, billiger und beliebter ist als der alte! Wie unfair ist das gegen├╝ber den Taxlern, die ihrerseits ja keine Lobby haben! Au├čer nat├╝rlich die Tausende Mann starke Wirtschaftskammer, die bei den Entscheidungstr├Ągern des Landes jeden Tag ein und aus geht.

Nein, das wird hier keine flammende Verteidigung von Uber. Man kann nicht alles gut finden, was in den Files zu lesen ist. Dass uns ├╝berhaupt ein amerikanischer Konzern zeigen muss, wie man im 21. Jahrhundert Menschen von A nach B transportieren kann, ist aber bedauerlich. Ideal w├Ąre es aus ├Âkonomischer Sicht, wenn auf dem Taximarkt eine Vielzahl von Teilnehmern um das beste Angebot wetteifern w├╝rden. Wie die dann hie├čen und woher sie k├Ąmen, w├Ąre egal. Doch so funktioniert der Taximarkt in ├ľsterreich bekanntlich nicht. Und dieser Befund gilt leider schon sehr lange: Ende des 17. Jahrhunderts wurde es dem B├╝rgertum m├Âglich, sich mit Pferdest├Ąrken durch die Stadt bringen zu lassen. Schon damals lieferte sich die Branche eine Regulierungsschlacht mit der Obrigkeit. Freilich waren viele der ersten Fiakerkutscher mehr Gauner als Unternehmer, sodass die Festlegung von Standpl├Ątzen und Preisen durchaus einer fr├╝hen Form von Konsumentenschutz diente.