Früher war nicht alles besser

Ich behaupte, dass unsere derzeit aktiven Politiker/innen nicht besser oder schlechter als in früheren Zeiten sind. Meiner Meinung nach hat sich in den Medien eine Tendenz eingeschlichen, die alles schlecht macht. Was immer die Regierenden versuchen: Es ist falsch, zu spät oder wirkungslos. Bundeskanzler Nehammer ist vielleicht keine charismatische Persönlichkeit, ist aber er wirklich schlechter als Klima oder Faymann? Steuert er unser Land wirklich so schlecht durch die jetzigen Krisen, wie wir das fast jeden Tag lesen und hören können?

Die Wirtschaft ist stabil, die Arbeitslosigkeit gering, der Tourismus boomt, die Gasthäuser voll. Wir werden auch darauf aufmerksam gemacht, dass es Probleme mit der Energieversorgung geben wird und jeder Einzelne vorsorgen soll. Die Eigenverantwortung wird kaum wahrgenommen, die Regierung und der Staat sollen gefälligst alles richten, was in allerdings unmöglich ist.

War Kreisky nicht genau so ein gnadenloser Populist wie später Haider oder Kurz? War Kreiskys Spruch zum Bundesheer, „sechs Monate sind genug“ wirklich so eine intellektuelle und durchdachte Idee, oder ging es nur um Stimmenmaximierung? Kurz hat nichts anderes gemacht, er wird jetzt dafür geprügelt.

Gerne wird auch der Tiefstand der politischen Kultur herbeigeredet und auf Chats verwiesen. Diese sind sicher nicht das Gelbe vom Ei, ich möchte aber nicht wissen, wie viele antisemitische Chats man damals bei SPÖ Politikern gefunden hätte, als es um die Wahl vom Kreisky zum Parteivorsitzenden gegangen ist.

Ist es nicht gerade eine Beleidigung der Minister Brunner, Kocher oder Gewessler, wenn man behauptet, die vorher Jahrzehnte von der Gewerkschaft nominierten Arbeitsminister waren so großartig, nicht zu sprechen von Finanzministern wie Salcher, Staribacher, Klima oder Fekter? Frau Gewessler mag zwar in den Augen mancher eine Ökoterroristin zu sein, aber es gab in der zweiten Republik kaum einen Umweltminister/in, der so konsequent seine Ziele verfolgt. Es sollte unstrittig sein, dass die Opposition zu diesem negativen Klima massiv beiträgt.

Auch die Korruption ist keine Erfindung der heutigen Zeit. Postenschacher hat es immer schon gegeben, ebenso die Inseratenkorruption. Ich verstehe, dass die Medien unter großen Konkurrenzdruck stehen und daher gierig alles Negative verstärken. Trotzdem wäre es auch manchmal ihre Aufgabe, mäßigend einzugreifen und auf unser aller gemeinsamer Verantwortung hinzuweisen. In diesem Sinn hat der KURIER recht, wenn er nach einem Staatsmann ruft. Einen solchen gibt es aber derzeit nicht und so sollten wir alle gnädiger mit den jetzt handelnden Personen umgehen.

Kreisky hat einst gesagt: „Lernen sie Geschichte.“ Das ist vielen handelnden Personen abhanden gekommen.

Ernst Wolner war Leiter der Herz-Thoraxchirurgie am AKH Wien.