Falsches Schreckgespenst

Bei den aktuell hohen Inflationsraten sind nachhaltige Lohnerhöhungen daher umso wichtiger, um die Inlandsnachfrage und damit auch die Konjunktur zu stabilisieren. Die Vorteile dieser Vorgehensweise haben sich auch in der Finanzkrise bewährt. Während in einigen europäischen Ländern Kollektivvertragsverhandlungen ausgehebelt und Mindestlöhne teilweise sogar gesenkt wurden, gab es in Österreich Reallohnsteigerungen. Dadurch konnte die Inlandsnachfrage stabilisiert und damit auch die Krise besser als in anderen EU-Staaten durchgestanden werden. Auch 2019, als WirtschaftsforscherInnen bereits eine Abkühlung der internationalen Konjunktur prognostizierten, war es unter anderem ein robuster privater Konsum, der die österreichische Wirtschaftsleistung stützte.

Was hingegen immer häufiger beobachtet werden kann, ist eine Gewinn-Preis-Spirale. Unternehmen erhöhen die Preise über die gestiegenen Kosten hinaus und können damit – zulasten der KonsumentInnen – ihre Gewinne erhöhen. Besonders auffällig ist dies im Energiebereich, aber auch bei Mietpreisen. Wenn es um eine Senkung der Preise in diesen Bereichen geht, oder darum, sich an den Krisenkosten zu beteiligen, schwindet die Solidaritätsbereitschaft. Stattdessen wird Lohnzurückhaltung und damit von den ArbeitnehmerInnen erwartet, die Krise doppelt zu zahlen.

Miriam Baghdady ist Wirtschaftsexpertin des ÖGB.