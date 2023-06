Europa braucht eine neue Industriepolitik

Neue Probleme

Zuletzt gibt es neue Trends. Es ist nicht mehr so leicht, alles jederzeit und billig von überall zu bekommen. Kriege, neue Bündnisse, das Aufstreben Chinas und der Versuch Amerikas, an der Spitze zu bleiben, sind neue Probleme. De-Risking, Near-Shoring wird heute angestrebt, also mehr Sicherheit und nahen Zulieferungen.

Industriepolitik war oft Protektionismus, meist von Ländern, die aufholen wollten. Jetzt versuchen die USA die stärksten Eingriffe. Sie wollen mit neuen Gesetzen China abhalten zur Industrienation Nr. 1 zu werden, Vorprodukte aus dem Inland oder aus „befreundeten“ Nationen werden bevorzugt, Defizite bei Chips, mittleren und kleineren Elektroautos, alternativer Energie bleiben.

Die heutige US-Politik schadet Europa und macht die USA zum Lieferanten von Öl und Gas, das scheint kurzfristig für Amerikaner ein Vorteil, für die Klimapolitik ist es ein Nachteil.

Bis zur nächsten Präsidentenwahl wird das so bleiben – und wahrscheinlich länger.

Europa versucht eine grüne Industriepolitik, teilweise beschlossen von der Kommission und dem Parlament, aber auch da sind Lobbyisten und Populisten dagegen.

Waffen zu produzieren, scheint oft vordringlich, Forschung und Investitionen in Neues wäre wichtiger. Künstliche Intelligenz wird viel können, muss aber gesteuert werden. Und Europa sollte Defizite aufholen, bei Chips und kleinen Elektroautos.

Wir müssen unsere Städte umstrukturieren, damit man nicht mehrere Stunden zur Arbeit oder zum Einkauf fahren muss. Subventionen für große Landwirtschaftsbetriebe und fossile Energie sollten reduziert werden. Dann kann die Industrie besser planen und mehr forschen.