Die Regierung allein wird es nicht schaffen

Die Herausforderungen sind jedenfalls in allen Bereichen gewaltig und unser Wohlstand ist gefährdet. Der hängt von der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft ab, die sich im dritten Rezessionsjahr befindet. Was zu tun ist, ist von allen Experten unbestritten: Herunter mit den hohen Lohnkosten (Lohnstückkosten und Lohnnebenkosten), Maßnahmen zur Senkung der Energiepreise, Initiativen gegen den Arbeitskräftemangel und radikale Durchforstung der überbordenden Bürokratie. Hier sind die nächste Regierung und die Parlamentsmehrheit gefordert.

Wir sollten aber so ehrlich sein, zuzugeben, dass auch von uns Verhaltensänderungen notwendig sind. Denn immer über die Politik zu schimpfen und gleichzeitig alle Lösungen von ihr zu erwarten, wird nicht funktionieren. Immer weniger zu arbeiten und die Politik soll für Wohlstand sorgen – das kann nicht funktionieren.

Wohlstand und Wachstum sind noch nie dadurch entstanden, dass weniger gearbeitet wird. Das tun wir aber seit Jahren. Die Fakten sind eindeutig: In Österreich arbeiten im Schnitt mehr als 1,3 Millionen Beschäftigte nur in Teilzeit, das ist eine Teilzeitquote von 30,9 Prozent und nach den Niederlanden der zweithöchste Anteil an Teilzeitarbeit in der EU. Ähnlich verhält es sich bei der Erwerbsquote der 55-64-jährigen. Sie beträgt nur 56,4 Prozent. Das setzt sich fort beim faktischen Pensionsalter. Es beträgt in Österreich (2023) bei Männern 63,3 Jahre, bei Frauen 60,6 Jahre, und ist somit um 3,5 Jahre niedriger als z.B. in dem für seine hohen Sozialstandards bekannten Schweden. Ein Jahr kostet übrigens nach Berechnungen des Sozialministeriums 2,7 Mrd. Euro.