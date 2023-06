Die Autoerotik der Macht

Die Sozialdemokratische Partei Österreichs zeichnet sich nicht erst seit Alfred Gusenbauer durch ein besonderes Verhältnis zur Macht aus. Jener beschrieb sogar seine Beziehung zu dieser als durchaus erotisch.

Nahezu könnte man von einer Autoerotik der Bewegung sprechen, wenn man berücksichtigt, dass diese sich trotz aller Pannen und personellen Querelen immer noch als staatstragenden Einflussfaktor wahrnimmt. Autoerotik bezeichnet die Lust am eigenen Selbst.

An sich ist Selbstliebe nichts Schlechtes, ist sie doch eine wichtige Voraussetzung, um andere Menschen zu lieben. Überspringt man aber diese tiefenpsychologische Entwicklungsphase nicht, dann können wir das erleben, was wir aktuell bei der SPÖ beobachten. Eine reine Beschäftigung mit sich selbst, die – wie man anhand Andreas Bablers Parteitagsrede sowie dem fatalen Abstimmungsprozedere erkennen konnte – in Selbstüberschätzung mündet.

Die Anspannung und der Druck machen sich bei Babler durch einen schnellen Redefluss und eine erhöhte Frequenz des Lidschlags psychophysiologisch bemerkbar. Kein Fortschrittsgewinner, kein klassisches High Potential, sondern einer, der das Feld von hinten aufrollt. Defizite machen in einer Zeit der scheinbaren Perfektion und künstlicher Intelligenz sympathisch. Die überspitzte Kernaussage: „Wir haben die Lösungen für alle Probleme.“