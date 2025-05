Budget: Österreich ist international nicht attraktiv genug

Der Finanzminister ist Chef der hilflosen Finanzierungsholding BMF und bestenfalls Moderator. Nichts hat den Umstand eindrücklicher gezeigt als die von Armin Wolf vorgebrachte Frage, warum man keine Strukturreform anging. Er ist Teil einer Organisation, die im Umkreis von 60 Kilometern einen Generaldirektor und drei Intendanten samt Vollorganisation, bezahlt aus öffentlichen Mitteln, hat. Österreich weist bei der Erfassung der Maastricht-Rechnung mehr als 5.600 statistische Einheiten, also Bund, Länder, Gemeinden, Agenturen, Verbände etc. aus, die grundsätzlich dem Staat zuzurechnen sind. Alle kosten, nehmen und sind austriakisch politisch besetzt. Dänemark kommt mit rund 300 Einheiten aus.

Wenn Kritiker ausrücken, wie die Caritas, dann frage ich, ist denen nicht klar, dass hier nach Luxemburg die zweithöchsten Familientransfers ausbezahlt werden? Selbst gehört man einer Organisation an, die steuerlich privilegiert ist. Auch Gewerkschaft und AK sprechen von fehlender Gerechtigkeit. Sie vergessen, dass selbst jene AK-Mitglieder, die nicht einmal lohnsteuerpflichtig sind, weil sie wenig verdienen, die Pensionsprivilegien dort finanzieren, wie Altverpflichtungen und Beiträge zu den Pensionskassen. Die nun die höheren Krankenversicherungsbeiträge leistenden Pensionisten zahlen auch die von den Gewerkschaften initiierten Pensionsprivilegien der ÖGK. So viel zum Gerechtigkeitsverständnis von mehr als 4.000 freigestellten oder teilweise freigestellten Personalvertretern, so viele wie in keinem anderen Land.

Die ÖVP ist jene Partei, die die Bürger massenhaft ausräumt und nie staatstragend war. Man denke an die Privilegien der Landwirtschaft, des öffentlichen Dienstes und des untauglichen Verständnisses eines teuren Föderalismus und der „Bürgermeisterpartei“. Im Parlament sitzen 70 aktive und 60 ehemalige Gemeindevertreter, die mit einem Initiativantrag die Grundsteuer neu regeln könnten und sogar eine Verfassungsmehrheit hätten. In Österreich trägt die Grundsteuer mit homöopathischen 790 Mio. zur Finanzierung der Gemeinden bei, in Dänemark sind es 7 Mrd. für die öffentliche Hand. Aber man will nur den Bund in die Pflicht nehmen. 4.2 Mrd. werden durch lohnabhängige Abgaben, der Kommunalsteuer, für Gemeinden finanziert. Das macht kein Staat, so viel zur Debatte um die Senkung der lohnabhängigen Abgaben.