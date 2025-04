Bildungskarenz weg – was jetzt?

Dass man sich künftig auf die Grundidee zurückbesinnen und tatsächlich niedrig Qualifizierte ansprechen will, ist begrüßenswert. Erreicht werden soll das aber nicht durch inhaltliche, sondern vorwiegend finanzielle Anreize. Die Anhebung des Weiterbildungsgeldes auf 32 € täglich ist beschlossen. In der Vergangenheit orientierte es sich am einkommensabhängigen Arbeitslosengeld. Die Entschädigung fiel daher für Geringverdiener spärlicher aus.

Über die zukünftigen Kurse hat die türkis-rot-pinke Regierung noch wenig Konkretes auf den Tisch gelegt. Nur eines ist klar: ein verpflichtendes Vorab-Beratungsgespräch mit dem AMS soll klären, ob die Fortbildung tatsächlich einen Karrierepush bedeutet. Da die Berater aber kaum effizient die Karrieremöglichkeiten beurteilen können, wird sich die Beratung wohl als Bürokratiemonster entpuppen.

Ob die Verwaltungskosten in den geplanten Ausgaben bereits budgetiert sind? Wohl kaum. Maximal 150 Mio. Euro will die Regierung jährlich ausgeben. Zum Vergleich: 2023 lagen die Kosten bei über einer halben Milliarde; 2024 werden sie auf über 630 Mio. ansteigen. Wie man ohne klare Einschränkungen die Kosten vierteln will, bleibt ein Rätsel. Was passiert mit Anträgen, sollte der Betrag bereits ausgeschöpft sein? Gilt dann: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst?