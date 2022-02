Aus Fehlern lernen

Auch wenn es unbestritten leichter ist r├╝ckblickend den richtigen Weg durch die Pandemie zu kennen als im Augenblick der Entscheidungen ist es trotzdem sinnvoll einen Blick auf das ├Âsterreichische Vorgehen zu werfen, um f├╝r die Zukunft zu lernen. Betrachtet man die ├ťbersterblichkeit im europ├Ąischen Vergleich, reicht es f├╝r ├ľsterreich trotz der hohen Ma├čnahmenanzahl und des Finanzaufwandes nur zu einem m├Ą├čigen Erfolg. Ich vermute f├╝nf Hauptfaktoren, die zu dieser ung├╝nstigen Situation gef├╝hrt haben.

1. Ein Grundfehler war die Politisierung des Themas. Nachdem sich zu Pandemiebeginn der damalige Kanzler als oberster Krisenmanager inszenierte, wurde das Thema ÔÇ×Umgang mit CovidÔÇť zu einem Spielball der Parteiabgrenzungen. Zur politischen Profilierung ├╝bertrafen sich die Protagonisten mit Vorschl├Ągen, ein Nachteil, der einen wissenschaftlichen Weg erschwerte.

2. Die Emotionalisierung der Bedrohung steigerte die Polarisierung. Angst ist aber kein guter Ratgeber, um basierend auf Daten Schl├╝sse f├╝r Ma├čnahmen zu ziehen.

3. Ein Fehler lag auch im Versuch, die Pandemie durch eine Art Mikromanagement zu meistern. Es wurde eine F├╝lle von Regeln f├╝r nahezu jede Lebenssituation entworfen, und diese Regeln laufend ver├Ąndert. Heute ist es schwierig zu wissen, wann man wo welche Maske tragen muss, wie die genaue Zutrittsregelung wo aussieht, und wie man sich als Kontaktperson verhalten muss. Es sollte Basiswissen jeder Steuerung gesellschaftlicher Gef├╝ge sein, dass soziale Gruppen nur mit verst├Ąndlichen, eindeutigen, und mittelfristig g├╝ltigen Ma├čnahmen umgehen k├Ânnen. Je kleinteiliger, komplizierter und widersprechender Ma├čnahmen sind, desto weniger werden diese befolgt.

4. Eine ├Âsterreichische Besonderheit, die im Falle der Pandemie schwer nachzuvollziehen ist, war die Idee, dass Ma├čnahmen f├Âderalistisch sein m├╝ssen. Es ist fast absurd, wie Landeshauptleute in die Steuerung eingriffen, sich als Experten gerierten, und l├Ąnderbezogene Wege entwickelten.

5. Letztlich war auch die Kommunikation nicht geeignet, um einen ├Âsterreichischen Erfolgsweg zu schreiben: die Unterscheidung in die ÔÇ×gutenÔÇť Ma├čnahmenbefolger versus die ÔÇ×b├ÂsenÔÇť Kritiker versch├Ąrfte das gesellschaftliche Klima, was eine sachliche Diskussion ├╝ber Sinnhaftigkeit und Stringenz der Ma├čnahmen erschwerte. Schon wenn man ein Detail der Ma├čnahmenpakete andiskutierte, oder datenbasierte Entscheidungsgrundlagen forderte, wurde man als ÔÇ×Covid LeugnerÔÇť stigmatisiert, ein in einer wissenschaftlichen oder demokratischen Diskussion sch├Ądlicher Vorgang.

R├╝ckblickend bleibt zu hoffen, dass eine Analyse des Vorgehens, der entstandenen Effekte, und der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen zu einem Lerneffekt f├╝hrt, der f├╝r zuk├╝nftige Herausforderungen ein datenbasierteres Vorgehen erm├Âglicht.

Klaus Atzwanger ist Verhaltenswissenschaftler und Unternehmensberater