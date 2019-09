Einen EU-Vertrag von Wien, bitte!

Zweitens, erzählt den Wählern von dieser eigentlichen Europawahl im September! Die nächste Regierung wird weitreichende Entscheidungen im Europäischen Rat fällen. Klimarettung, Technologie und die Zukunft unseres Zusammenlebens müssen rasch politisch angefasst werden. Bisher aber glänzt der heimische Europadiskurs durch seine Absenz. Selbst in den medialen Sommergesprächen und beim Forum Alpbach kommen Überlegungen für Österreichs Europapolitik nach Ibiza nicht vor.

Parallel zu einem aktiven Europadiskurs im Wahlkampf sollten heimische Vertreter in Brüssel möglichst proaktive, breite Kontakt- und Vertrauensarbeit leisten. Für Durchschummler wird dieser Herbst schlicht und einfach zu heiß.

Drittens, Neustart! Nützt die Zäsur, erstellt einen österreichischen EU-Fahrplan. Den Verlauf des Brexit können wir in Wien nicht beeinflussen. Eine Trendwende der österreichischen Europapolitik aber lässt sich vorbereiten. Wenn die nächste Bundesregierung vom Malus in den Bonus kommen möchte, geht sie das Thema „EU-Vertragsänderung“ an.

Wien könnte einen neuen EU-Vertrag ausarbeiten. Diesen fordern viele, um die EU handlungsfähiger zu machen. Die nächste Regierung könnte 2022 einen „Vertrag von Wien“ zur Ratifizierung vorlegen. Dafür braucht es auch gar keine EU-Präsidentschaft. Es wäre nach den Verträgen von Maastricht, Nizza, Lissabon ein Signal aus Zentraleuropa. Zudem böte ein EU-Vertragsprojekt am Diplomatie-Standort Wien Gelegenheit, um die Worthülse des „Brückenbauers“ zu Mittel- und Osteuropa zu beleben. Es böten sich die brachliegenden Potenzialfelder Klima-, Stadt- und Digital-Diplomatie an. Ein „Vertrag von Wien“ würde Österreich in der EU neu positionieren. Der „Vienna Treaty“ könnte 2024 in Kraft treten – rechtzeitig zum Start der nächsten EU-Legislaturperiode.

Verena Ringler betreibt die europäische Projektgesellschaft European Commons für multidisziplinäre Vorhaben zu Politik und Gesellschaft. Der Text erschien zunächst in der Zeitschrift DATUM.